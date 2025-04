Sempre più grave il problema degli alloggi nel Paese con il maggior numero di turisti al mondo

Sale la protesta in Spagna per il problema degli alloggi, con il boom degli affitti che sta colpendo in particolare Madrid e Barcellona. E nella capitale sono nuovamente scesi in piazza gli attivisti per la casa in vista di una grande manifestazione che invece si svolgerà sabato. I prezzi degli affitti sono aumentati a causa dei contratti a breve termine offerti principalmente ai turisti. La Spagna è il paese con il maggior numero di turisti al mondo, con oltre 88,5 milioni di visitatori nel 2024.

