L'annuncio del candidato indipendente durante un comizio a Phoenix. Endorsement a Trump

Il candidato indipendente alla presidenza degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr. ha annunciato che sospenderà la sua campagna elettorale, “non la concluderà”. “Non mi sto ritirando, sto semplicemente sospendendo la mia campagna senza concluderla”. “Il mio nome rimarrà sulla scheda elettorale nella maggior parte degli Stati”, ha detto, parlando a un comizio a Phoenix, in Arizona. Kennedy ha precisato che rimuoverà il suo nome dalle schede elettorali di 10 Stati mentre lo lascerà sulle altre. Poi ha aggiunto: ‘Tre grandi cause mi hanno spinto a partecipare a questa corsa in primo luogo e queste sono le cause principali che mi hanno convinto a lasciare il Partito Democratico e a candidarmi come indipendente, e ora a dare il mio sostegno al Presidente Trump”.

