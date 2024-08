Un giudice di New York ha giudicato falso l'indirizzo del candidato indipendente

Robert F. Kennedy Jr. è comparso mercoledì in un’aula di tribunale a New York per fare appello contro la decisione di un giudice che aveva respinto le sue petizioni di nomina perché l’indirizzo da lui indicato era considerato un “falso” indirizzo. Kennedy ha indicato New York come sua residenza, ma il giudice ha deciso a favore dei querelanti, i quali sostenevano che la sua residenza effettiva fosse la casa a Los Angeles che condivide con sua moglie, l’attrice Cheryl Hines. Il canidato indipendente alla Casa Bianca è coinvolto anche in una questione legale in Pennsylvania, dove attivisti democratici stanno cercando di impedirgli di apparire sulla scheda elettorale come candidato alla presidenza nel principale stato in bilico. Se Kennedy dovesse apparire sulla scheda elettorale della Pennsylvania, potrebbe sottrarre un supporto critico al candidato repubblicano Donald Trump o al candidato democratico Kamala Harris, in uno stato dove un margine di decine di migliaia di voti ha consegnato la vittoria a Joe Biden nel 2020 e a Trump nel 2016.

