Domani al Cairo nuovo round di negoziati. Martedì sera 40 razzi e droni da nord Libano verso Israele

In Medioriente fari puntati sul nuovo round di negoziati per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, che si terrà giovedì e venerdì al Cairo. Secondo il segretario di Stato americano, Antony Blinken, l’accordo deve essere concluso nei prossimi giorni per evitare una escalation della tensione. Ma, come riportano alcune tv israeliane, il primo ministro dello Stato ebraico, Benjamin Netanyahu, potrebbe essere interessato a far saltare le trattative. Al confine nord di Israele, intanto, ancora razzi provenienti dal Libano intercettati dall’Idf. Ecco le notizie di oggi dal conflitto IN AGGIORNAMENTO

Blinken: “Accordo per il cessate il fuoco va concluso nei prossimi giorni”

L’accordo per il cessate il fuoco a Gaza deve essere concluso nei prossimi giorni. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken parlando ai giornalisti a Doha. Blinken, citato dai media, ha aggiunto che Stati Uniti, Egitto e Qatar faranno tutto il possibile per convincere Hamas ad aderire alla “proposta ponte”. Una volta che Hamas, ha spiegato, accetterà la proposta presentata da Washington per affrontare le divergenze che bloccano un accordo per il cessate il fuoco, dovrà anche raggiungere un’intesa sui dettagli di attuazione. Gli Stati Uniti, ha poi sottolineato Blinken, sostengono da tempo di non accettare un’occupazione a lungo termine di Gaza da parte di Israele.

Idf: 40 razzi e droni lanciati dal Libano verso nord Israele

40 razzi e diversi droni sono stati lanciati dal Libano nel nord di Israele, nella zona della Galilea e sulle alture del Golan. Lo riferisce l’Idf, secondo cui alcuni droni sono stati intercettati. In totale nella giornata di martedì sono stati lanciati più di 115 razzi dal Libano verso il nord di Israele.

Fonti a tv israeliana: Netanyahu cerca di far saltare i negoziati

Funzionari del gruppo negoziale per l’accordo per il rilascio degli ostaggi hanno criticato le parole del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che incontrando le famiglie degli ostaggi ha detto che “Israele non lascerà per nessun motivo il corridoio Filadelfia e il corridoio Netzer”. “La dichiarazione di Netanyahu ha lo scopo di far saltare i negoziati. Non c’è altra opzione”, hanno detto le fonti, secondo quanto riferisce l’emittente Kaan, “il primo ministro sa che ci troviamo in un periodo critico in cui stiamo lavorando alle soluzioni per il corridoio Filadelfia e stiamo aspettando il prossimo vertice. Sa che ci sono progressi e invia dichiarazioni che sono il contrario di quanto concordato con i mediatori”.

