Il faccia a faccia sarà trasmesso da Abc News il 10 settembre

Si terrà a Filadelfia, in Pennsylvania, il primo dibattito presidenziale del 10 settembre tra Kamala Harris e Donald Trump che verrà trasmesso da Abc News. Lo ha annunciato l’emittente.

La scelta, come teatro del dibattito, della più grande città di uno degli ‘swing states’ fondamentali per la vittoria di novembre, conferma la grande importanza della Pennsylvania in queste elezioni. La campagna Harris ha annunciato che la vicepresidente e candidata democratica è disponibile anche per un secondo dibattito, i cui dettagli devono ancora essere messi a punto. Si svolgerà invece il 1 ottobre il primo faccia a faccia tra i due candidati alla vicepresidenza, Tim Walz e JD Vance.

