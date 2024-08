Primo comizio elettorale insieme da quando l'attuale inquilino della Casa Bianca ha abbandonato la corsa alla presidenza

Kamala Harris sarà “una presidente eccezionale”. Lo dice il presidente Usa, Joe Biden, al Prince George’s County Community College nel Maryland, durante il primo evento insieme a Kamala Harris, da quando l’attuale inquilino della Casa Bianca ha abbandonato la corsa alla presidenza il mese scorso per fare posto alla sua vice.

Biden a primo comizio con Harris: “Abbiamo sconfitto Big Pharma”

Il presidente Usa, Joe Biden, in Maryland, durante il primo evento insieme a Kamala Harris, da quando l’attuale inquilino della Casa Bianca ha abbandonato la corsa alla presidenza il mese scorso per fare posto alla sua vice, ha parlato dello storico sforzo della sua amministrazione di consentire al programma di assicurazione sanitaria americano per le persone dai 65 anni in su ‘Medicare’ di negoziare i prezzi dei farmaci.

“Aspettavo questo momento da molto, molto tempo”, ha detto il presidente alla folla. Biden ha aggiunto che la lotta contro le grandi aziende farmaceutiche è fondamentale perché gli americani pagano di più per i loro farmaci rispetto a “qualsiasi nazione avanzata al mondo”. Il presidente ha fatto sapere che mentre una fornitura mensile di un farmaco come l’insulina per un paziente diabetico potrebbe costare centinaia di dollari al mese, ora quel prezzo sarà limitato a 35 dollari per i beneficiari di Medicare.

I due hanno poi annunciato che le trattative sui prezzi dei farmaci porteranno a tagli di centinaia di dollari, in alcuni casi migliaia, dai prezzi di listino di 10 dei farmaci più popolari e costosi di Medicare. “Questa volta, abbiamo finalmente sconfitto Big Pharma”, ha rimarcato Biden. “Il tizio contro cui ci stiamo candidando sta lottando per sbarazzarsi di ciò che abbiamo appena approvato”, ha aggiunto. Lo riporta Cnn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata