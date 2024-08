Il primo ministro: "Chiunque uccida i nostri cittadini non sarà esonerato da responsabilità"

“L’Iran e chi combatte per sua procura cercano di circondarci con una morsa del terrore su sette fronti. Siamo determinati a opporci a loro su ogni fronte e in ogni arena, vicino e lontano. Chiunque uccida i nostri cittadini non sarà esonerato dalla responsabilità e pagherà un prezzo molto alto“. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, intervenendo a una cerimonia commemorativa.

