Il primo ministro israeliano avverte: "Siamo pronti a qualsiasi scenario"

“Siamo pronti a qualsiasi scenario, sia difensivo che offensivo. Lo ripeto ai nostri nemici: ci vendicheremo e chiederemo un prezzo molto alto per qualsiasi atto di aggressione contro di noi”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, aprendo la riunione di governo. In Israele e in tutto il Medioriente la tensione è altissima: si attende un imminente attacco dell’Iran, in risposta all’uccisione del leader di Hamas Haniyeh. Molti paesi occidentali, compresa l’Italia, hanno chiesto ai connazionali di lasciare il Libano, nel timore di una grave escalation del conflitto a Gaza.

