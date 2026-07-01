Agente morto a Milano, un murale per ricordare Francesco Imprezzabile

Un murale dedicato all’agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, è stato realizzato a Milano, in via Tertulliano, dallo street artist e writer Giuseppe Lippolis, in arte Mano Gigante. L’opera, che ritrae il vigile a bordo della moto con il logo della Polizia Locale di Milano, è un omaggio a Imprezzabile morto cadendo dalla moto durante un inseguimento di un suv che non si era fermato a un posto di blocco lo scorso 22 giugno. Da ieri e fino alle 10 di giovedì 2 luglio è stata aperta la camera ardente presso la Domus Funeraria San Donato, in via Nilde Iotti 1 a San Donato Milanese. I funerali si terranno giovedì alle 11 presso la Chiesa Parrocchiale della Madonna della Medaglia Miracolosa a Milano.