L’aeroplano di carta più grande al mondo, il record da Guinness dell’Università di Pisa: il video del decollo

L’Università di Pisa entra nel Guinness World Record realizzando l’aeroplano di carta più grande del mondo. Il velivolo è il risultato di ICARUS, un progetto nato tra gli studenti di Ingegneria dell’Ateneo pisano e sviluppato con il sostegno del creator e divulgatore scientifico Jakidale. Costruito a mano esclusivamente con carta e colla, l’aeroplano ha un’apertura alare di 20,04 metri, è lungo 7 metri e ha volato per 59 metri, superando il precedente primato mondiale detenuto dal Braunschweig Institute of Technology dal 2013. Il record è stato certifica lo scorso 25 giugno al WMF – We Make Future di BolognaFiere. Nel video il momento del decollo dell’aeroplano.