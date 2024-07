La premier ha accolto il presidente israeliano a Palazzo Chigi: "Preoccupa la situazione a Gaza"

Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi, a Roma, il presidente israeliano Isaac Herzog. Diversi i temi al centro dell’incontro bilaterale tra cui il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas, la situazione dei civili palestinesi nella Striscia di Gaza e la necessità di lavorare per la soluzione a due Stati.

Herzog a Meloni: “Garantire rilascio ostaggi e lotta a minaccia Iran”

Nel corso dell’incontro con Giorgia Meloni “abbiamo discusso dell’imperativo supremo di garantire il rilascio degli ostaggi crudelmente tenuti in prigionia a Gaza, nonché della lotta globale contro la minaccia rappresentata dall’Iran”. Lo ha scritto su X il presidente israeliano, Isaac Herzog. “Ho parlato al primo ministro anche dei cinque soldati e civili uccisi e rapiti a Gaza il 7 ottobre, i cui corpi sono stati recuperati ieri nel cuore di Khan Younis”, ha aggiunto.

Herzog: “Meloni leader all’avanguardia in Ue e vera amica Israele”

“Ho avuto il piacere di incontrare oggi a Roma il primo ministro italiano Giorgia Meloni, una leader all’avanguardia in Italia e in Europa, e una vera e importante amica dello Stato di Israele”. Lo ha scritto su X il presidente israeliano Isaac Herzog. “Ho ribadito che non dimenticheremo mai la posizione dell’Italia al fianco di Israele in questi tempi difficili”, ha aggiunto.

Meloni: “Lavorare per due Stati, Italia sostiene mediazione Usa”

Nel sottolineare l’importanza di “giungere al più presto ad un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi, lavorando nella prospettiva di una soluzione a due Stati, la presidente Meloni ha assicurato che l’Italia continuerà a sostenere la mediazione Usa e a portare assistenza alla popolazione civile palestinese, incluso attraverso l’iniziativa ‘Food for Gaza’”.

Meloni: “Italia per de-escalation, preoccupa situazione Gaza”

Meloni poi “ha rinnovato l’impegno italiano per la de-escalation a livello regionale, ricordando il ruolo svolto dal contingente italiano al confine con il Libano tramite Unifil e ribadendo la forte preoccupazione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza”.

Meloni a Herzog: “Governo italiano vicino a Israele e condanna Hamas”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il presidente dello Stato d’Israele, Isaac Herzog. La premier, informa una nota di Palazzo Chigi, ha ribadito “la vicinanza del governo italiano ad Israele e la ferma condanna del terrorismo di Hamas”.

