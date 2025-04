I reali resteranno nel Belpaese fino al prossimo 10 aprile

I reali inglesi Carlo e Camilla sono atterrati a Ciampino accolti dalla sottosegretaria agli Esteri, Maria Tripodi, assieme all’ambasciatore britannico in Italia, Edward Llewellyn, e al ministro degli Esteri britannico, David Lammy. I sovrani britannici sono in Italia per una visita di Stato di quattro giorni in cui faranno tappa a Roma e Ravenna. Domani inizieranno gli impegni ufficiali.

