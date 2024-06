La 25enne ostaggio di Hamas salvata in un'operazione dell'Idf a Gaza

La presidenza israeliana ha diffuso in video di Noa Argamani, ex ostaggio di Hamas, liberata sabato in un blitz dell’Idf a Gaza, mentre parla al telefono con il Capo dello Stato di Gerusalemme Isaac Herzog, dall’ospedale di Tel Hashomer, nei pressi di Tel Aviv, dove si trovava con i familiari appena riabbracciati. La 25enne è in buone condizioni. Era stata catturata da Hamas il 7 ottobre al Nova Music Festival e la sua immagine mentre veniva portata via dai terroristi su una moto mentre implorava pietà, aveva fatto il giro del mondo. Anche gli altre tre ostaggi liberati sabato dall’esercito israeliano nel raid nel centro delle Striscia, Shlomi Ziv, Andrey Kozlov e Almog Meir erano stati catturati al rave nel Negev.

