Tre nuovi focolai nel distretto di Diber

Non si arrestano gli incendi in Albania, da tre settimane alle prese con roghi devastanti. Le fiamme si sono spostate verso nord, con tre nuovi focolai scoppiati nel distretto nord-orientale di Diber, 60 chilometri a est della capitale Tirana. L’incendio nel villaggio di Kurdari è scoppiato in un bosco di pini e faggi. Vigili del fuoco, militari e personale locale stanno cercando di contenerlo e un elicottero Cougar è stato utilizzato per raggiungere alcuni dei luoghi dove i soccorsi non potevano arrivare. Gli sforzi per combattere le fiamme sono continuati in un altro villaggio, 70 chilometri a nord di Kurdari, dove un incendio boschivo è stato provocato dai venti e dalle alte temperature. In un’altra foresta, nel distretto centrale di Elbasan, a 50 chilometri da Tirana, i vigili del fuoco sono riusciti a delimitare e controllare l’area interessata dalle fiamme, ma non sono riusciti comunque a spegnere l’incendio. Un altro incendio è scoppiato più a sud, a Tepelene. Gli incendi della scorsa settimana hanno danneggiato due chiese e messo in pericolo le zone abitate. Gli incendi estivi possono essere frequenti in Albania, spesso a causa delle alte temperature ma ci sono state anche altre cause. Le autorità hanno arrestato almeno una persona accusata di aver appiccato un incendio nel sud.

