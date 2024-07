Fiamme in almeno tre diverse località nel distretto di Dropull

In Albania le autorità hanno dichiarato che stanno continuando a lavorare per spegnere le fiamme in almeno tre località diverse. Decine di vigili del fuoco, personale militare e personale locale di diverse municipalità del sud hanno combattuto 14 nuovi incendi durante la notte. Tre di questi, tra cui uno nell’Albania orientale, continuano a causare problemi. Due aerei Canadair sono arrivati in aiuto dalla vicina Grecia. Ci sono stati numerosi incendi nel distretto meridionale albanese di Dropull, a 250 chilometri (160 miglia) a sud di Tirana. Le operazioni di spegnimento sono state ostacolate dal vento e dalla mancanza di attrezzature per combattere le fiamme nelle remote aree montuose.

