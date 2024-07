Un'eventuale larga vittoria consentirebbe all'attuale presidente di estendere il suo mandato, in scadenza nel 2028

In Siria si vota per il rinnovo del parlamento con il partito Baath di Bashar Al Assad nettamente favorito. Le dimensioni dell’affermazione della forza politica di cui è leader il rais potrebbero tuttavia consentire ad Assad di estendere il suo mandato presidenziale, in scadenza nel 2028. Per i 250 seggi dell’Assemblea del popolo corrono 1.516 candidati, mentre non è chiaro il numero degli aventi diritto visto che alle parlamentari non possono partecipare i milioni di siriani protagonisti della diaspora, aumentati con la guerra civile del 2011. Nelle aree controllate dal governo sono stati allestiti 8.151 seggi in quindici distretti.

