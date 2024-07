Prima visita ufficiale in un Paese straniero

Cerimonia di benvenuto per la visita ufficiale della principessa Leonor di Spagna in Portogallo. La principessa Leonor de Borbón y Ortiz, erede della corona di Spagna, è alla sua prima visita ufficiale in un Paese straniero. La giovane reale spagnola è stata accolta dal presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa al Palazzo presidenziale di Lisbona.

