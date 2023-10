Lungo applauso in Parlamento: è ufficialmente l'erede al trono

La principessa delle Asturie, Leonor di Borbone Ortiz, che oggi compie 18 anni, ha giurato sulla Costituzione al Congresso dei deputati spagnolo. La principessa è ora ufficialmente l’erede al trono che prenderà il posto del re Felipe VI in caso di abdicazione, morte o incapacità. Leonor ha giurato sullo stesso esemplare di Costituzione su cui giurò il padre nel 1986. In aula un’ovazione ha accolto il giuramento della principessa. Deputati, senatori, governatori regionali e le più alte cariche dello Stato hanno salutato la futura regina con un lungo applauso. Leonor, emozionata, li ha ringraziati.

“Giuro di adempiere fedelmente ai miei doveri, di osservare e far rispettare la Costituzione e le leggi, di rispettare i diritti dei cittadini e delle comunità autonome e fedeltà al re”, ha detto Leonor, appoggiando una mano al testo della Costituzione, posto al centro del palco d’onore, allestito in aula appositamente per la cerimonia. “Altezza, 37 anni fa Gregorio Peces Barba accompagnò suo padre in questo atto cruciale. Oggi ho il privilegio di accompagnarla io e in suo onore ripeterò le parole pronunciate quel giorno dal presidente (del Congresso) : le Cortes generales hanno appena ricevuto il giuramento prestato da vostra altezza nel rispetto della Costituzione come erede della Corona. Viva la Costituzione, viva la Spagna, viva il re”, ha detto Armengol. I presenti in aula hanno risposto con i tre “Viva”.

