La polizia ha disperso i manifestanti con i lacrimogeni

I sostenitori del presidente boliviano Luis Arce e dell’ex presidente Evo Morales si sono scontrati fuori dal Tribunale elettorale, mentre erano in corso le discussioni sul calendario delle elezioni primarie e giudiziarie. La polizia ha cercato di disperdere i manifestanti con i gas lacrimogeni. I rappresentanti dei partiti politici hanno concordato di sospendere le elezioni primarie e di indire prima le elezioni giudiziarie. Richiesta accolta da Óscar Hassenteufel, presidente del Tribunale elettorale supremo boliviano. Morales ha quindi abbandonato l’incontro in segno di protesta. Per mesi, i suoi sostenitori hanno chiesto di sostituire i giudici della Corte Suprema, che in passato si sono pronunciati contro una nuova candidatura presidenziale di Morales che ha ricoperto la carica dal 2006 al 2019.

