Scioperi e blocchi in tutto il paese da parte dei sostenitori dell'ex presidente Evo Morales

Proseguono in Bolivia le proteste contro il governo con scioperi e blocchi in tutto il Paese. I manifestanti, soprattutto sostenitori dell’ex presidente Evo Morales, vogliono che l’esecutivo chieda l’elezione di nuovi giudici della Corte Suprema. Le proteste, che vanno avanti da 12 giorni, hanno provocato un’impennata dei prezzi del carburante e una ulteriore carenza di cibo. Gli attuali giudici in carica, che avrebbero potuto dover porre fine al loro mandato in ottobre, si sono precedentemente pronunciati contro una nuova candidatura di Morales, in carica dal 2006 al 2019.

