Le istituzioni non avrebbero ancora presentato un piano per affrontare le conseguenze della catastrofe

Un anno dopo l’alluvione catastrofica che ha devastato alcune zone del Vermont i danni sono ancora visibili. Molte strade, case e edifici comunali non sono mai stati riparati. I residenti hanno dichiarato che, dallo scorso luglio, la loro è stata “una battaglia contro le compagnie assicurative, i periti e il governo federale”. Le famiglie dubitano che la città avrà abbastanza soldi per il lavoro necessario a ricostruirla, considerando che non sarebbe stato ancora presentato dalle istituzioni un piano solido per affrontare, un anno dopo, le conseguenze di una simile catastrofe.

