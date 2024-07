I pascoli inaccessibili per animali e allevatori

Le tempeste di neve che hanno colpito la Patagonia, in Argentina, minacciano il bestiame. A El Calafate l’esercito è intervenuto per liberare dalla coltre i pascoli e i sentieri e a distribuire foraggio, con gli allevatori in difficoltà a nutrire e pascolare le pecore e le mucche. Oltre un milione gli animali a rischio mentre molti sono morti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata