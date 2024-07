Massiccio attacco russo nella notte in Ucraina: almeno 20 morti e oltre 50 feriti

Un attacco missilistico russo in tutta l’Ucraina ha ucciso almeno 20 persone e ne ha ferite più di 50. Un missile ha colpito un ospedale pediatrico nel centro di Kiev: “I soccorritori sono al lavoro, per salvare le persone disperse, sentiamo le voci delle persone bloccate sotto le macerie” ha detto il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko, accorso sul posto. La raffica russa ha preso di mira cinque città ucraine con più di 40 missili di diverso tipo, colpendo condomini e infrastrutture pubbliche, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post sui social media. Il numero delle vittime e dei dispersi non è ancora definitivo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata