Pressing su Netanyahu per accordo su tregua

A nove mesi dall’inizio della guerra, migliaia di persone hanno protestato a Tel Aviv, chiedendo al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di spingere per un accordo per un cessate il fuoco che potrebbe riportare indietro gli ostaggi detenuti da Hamas. Il “Giorno del Disordine” di domenica è iniziato alle 6:29, il momento in cui i miliziani palestinesi hanno lanciato i primi razzi verso lo Stato ebraico il 7 ottobre. Si tratta dell’ennesima protesta della popolazione israeliana nei confronti del governo e in particolare contro Netanyahu per ottenere il rilascio dei cittadini rapiti dagli estremisti palestinesi.

