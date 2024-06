I manifestanti chiedono nuove elezioni e un accordo per liberare gli ostaggi ancora in cattività a Gaza

Sabato, migliaia di persone si sono radunate a Tel Aviv per protestare contro il governo del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, chiedendo nuove elezioni e un accordo per liberare gli ostaggi ancora in cattività a Gaza. I manifestanti hanno protestato con foto degli ostaggi e striscioni con scritto ‘Salvateci da Netanyahu’, sperando di essere ascoltati dai politici. Sono stati anche accesi fuochi e fumogeni, e si sono verificate tensioni con la polizia che ha provato a controllare la protesta.

Gli israeliani, frustrati dal Primo Ministro e dal modo in cui ha gestito la guerra, sono anche preoccupati per le crescenti tensioni nel nord del paese, dove lo scambio di fuoco tra l’esercito e Hezbollah è aumentato, portando a un rischio di guerra su un altro fronte.

