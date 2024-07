La mobilitazione chiede le elezioni e il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza

Decine di manifestanti in Israele hanno liberato circa 1500 palloncini in aria, in una mobilitazione lanciata in occasione dei nove mesi dall’inizio della guerra del Paese con Hamas, chiedendo le elezioni e il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza. I palloncini neri rappresentano gli israeliani uccisi dal 7 ottobre, quelli gialli invece gli ostaggi ancora vivi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata