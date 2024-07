Al voto circa 49 milioni di persone

Urne aperte in Francia per un ballottaggio cruciale che potrebbe consegnare una vittoria storica al Rassemblement National, il partito di estrema destra di Marine Le Pen – e alla sua visione nazionalista e anti-migranti – oppure produrre un ‘parlamento appeso’ e anni di stallo politico. Poco più di 49 milioni di persone si sono registrate per votare alle elezioni, che determineranno quale partito controllerà l’Assemblea Nazionale, l’influente camera bassa del parlamento francese, e chi sarà il primo ministro. Il presidente francese Emmanuel Macron ha rischiato grosso sciogliendo il parlamento e convocando le elezioni dopo che i suoi centristi erano stati sconfitti alle elezioni europee del 9 giugno. Le elezioni in Francia, dotata di armi nucleari, influenzeranno la guerra in Ucraina, la diplomazia globale e la stabilità economica dell’Europa, e quasi sicuramente metteranno in difficoltà il presidente Emmanuel Macron per i restanti tre anni della sua presidenza. Se il sostegno alla debole maggioranza centrista di Macron si ridurrà ulteriormente, sarà costretto a condividere il potere con i partiti che si oppongono alla maggior parte delle sue politiche pro-business e pro-Unione Europea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata