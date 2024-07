Si potrà votare fino alle 18 nei piccoli comuni e alle 20 nelle grandi città

Urne aperte in Francia che torna oggi al voto dopo il primo turno delle elezioni legislative. Si potrà votare fino alle 18 nei piccoli comuni e alle 20 nelle grandi città.

La giornata di oggi potrebbe segnare un risultato storico per il Rassemblement National, vincitore il 30 giugno con un terzo dei voti. Qualunque sia l’esito delle elezioni, anticipate dal presidente Emmanuel Macron dopo il boom di Rn alle europee di giugno, non si prevede uno scenario roseo per l’inquilino dell’Eliseo. Il voto avrà quasi certamente un impatto sull’influenza del leader francese nei settori della difesa e degli affari esteri. Potrebbe diminuire il suo ruolo di figura energica e influente negli affari europei e mondiali e di principale sostenitore dell’Ucraina nella guerra contro la Russia, hanno posto in evidenza gli analisti francesi.

Alle 12 affluenza al 26,63%, record dal 1981

L’affluenza al secondo turno delle elezioni legislative in Francia si è attestata a mezzogiorno al 26,63%. Un dato in forte aumento rispetto al 2022, quando raggiunse il 18,99%: si deve risalire alle elezioni legislative del 1981 per avere un’affluenza alle 12 più alta al ballottaggio, allora fu del 28,3%. Al primo turno del 30 giugno l’affluenza era stata del 25,90% alle 12 e del 66,71% quella generale, un livello che, riporta Bfm Tv, non si vedeva dall’ultimo scioglimento dell’Assemblea nazionale nel 1997.

Lavrov: “Elezioni poco democratiche, ballottaggio manipola volontà elettori”

Le elezioni in Francia non ricordano molto la democrazia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista, citato dalle agenzie russe. “Il secondo turno, a quanto pare, è stato concepito proprio per manipolare la volontà degli elettori emersa durante il primo turno, con alcuni candidati che possono ritirare le loro candidature per sconfiggere, come si dice, i conservatori o i populisti”, ha affermato Lavrov.

Instant poll: Rn 205-225 seggi, fronte sinistra 190-210, Ensemble 140-160

Nessuna maggioranza assoluta per il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella. Stando ai primissimi instant poll a urne aperte che arrivano dagli istituti di sondaggi francesi e che Affaritaliani.it ha avuto modo di visionare, al secondo turno delle elezioni legislative in Francia la destra di Le Pen e Bardella dovrebbe fermarsi complessivamente tra i 205 e i 225 seggi all’assemblea nazionale di Parigi. La maggioranza assoluta è di 289 seggi su un totale di 577. Il Nuovo fronte popolare di sinistra, grazie alla desistenza in molti collegi elettorali con Ensemble del presidente Emmanuel Macron, viene accreditato tra 190 e 210 seggi, mentre il partito del presidente si dovrebbe fermare tra 140 e 160.

Le Pen: “Impediremo a Kiev di usare nostre armi per colpire Russia”

E proprio sugli aiuti da dare a Kiev è emersa durante la campagna elettorale la forte distanza che corre tra l’Ensemble di Macron e Rn. L’ultimo avvertimento lo ha lanciato Marine Le Pen in un’intervista alla Cnn. La leader ha affermato che se il suo partito vincerà le elezioni di domani, il nuovo premier, che nel caso sarebbe Jordan Bardella, impedirà a Kiev di utilizzare le armi a lungo raggio fornite dalla Francia per colpire i territori all’interno della Russia e ostacolerà la proposta del presidente francese di mandare istruttori militari sul suolo ucraino. “Se Emmanuel Macron vuole inviare truppe in Ucraina e il primo ministro è contrario, allora non ci saranno truppe in Ucraina”, “il premier ha l’ultima parola”, ha assicurato Le Pen.

Il rischio di un parlamento frammentato

La Costituzione francese conferisce al presidente alcuni poteri in materia di politica estera, affari europei e difesa. Ma la divisione del potere con un primo ministro di un partito rivale rimane poco chiara e, senza l’appoggio di un governo, il ruolo di Macron potrebbe finire per essere limitato. Sebbene la Costituzione affermi che il presidente è il comandante in capo delle Forze armate, dice anche che il primo ministro “è responsabile della difesa nazionale”. Un grattacapo non da poco per Macron che la prossima settimana potrebbe presentarsi come un leader depotenziato al vertice della Nato a Washington, dove le attenzioni saranno concentrate invece sul nuovo premier britannico, il laburista Keir Starmer. Secondo gli ultimi sondaggi, grazie anche ai patti di desistenza tra i moderati e le forze di sinistra del Nuovo Fronte Popolare, Rn non dovrebbe riuscire a raggiungere la maggioranza assoluta. In questo caso la Francia potrebbe ritrovarsi con un parlamento frammentato, ed è vero che in questo caso il nuovo premier sarebbe troppo debole per poter minare seriamente il ruolo costituzionalmente garantito a Macron ma il Paese rischierebbe di ripiegarsi su se stesso, con l’attenzione posta su una politica interna polarizzata. Il presidente francese potrebbe optare per una coalizione con le forze di centro-sinistra oppure puntare a un governo tecnico.

La partita europea

Dopo il voto, per Le Pen inizierà la partita europea. Rn fa infatti parte del gruppo ID e la leader dell’estrema destra francese dovrà decidere se rimanere con ID oppure unirsi alla nuova piattaforma ‘Patrioti per l’Europa’ lanciata dal premier ungherese Viktor Orban, che ha già attirato tra gli altri l’olandese Pvv di Geert Wilders e, da ultimo, il Partito popolare danese, entrambi ex di ID. A livello europeo una vittoria di Le Pen darebbe nuovo slancio al fronte delle destre che difendono una “Europa delle nazioni” e un minor impegno nel sostegno dell’Ue a Kiev. Lo stesso Orban, il cui Paese ha la presidenza di turno dell’Ue, è reduce da un incontro con Vladimir Putin a Mosca che ha destato forti polemiche.

Dispiegati 30mila agenti

I francesi voteranno per eleggere 501 deputati dell’Assemblea nazionale su 577, 76 seggi infatti sono stati già conquistati al primo turno. Nei territori d’oltremare si è già iniziato a votare sabato. Le elezioni che si svolgono sullo sfondo di una forte polarizzazione nel Paese, hanno destato allerta per l’ordine pubblico. Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha annunciato il dispiegamento di 30mila agenti di polizia e gendarmi per domenica. Solo a Parigi sono previsti 2800 agenti.

