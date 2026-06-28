Spaghetti Festival 2026, fino al 29 giugno musica e non solo a Testaccio Estate

“Il futuro della musica si costruisce insieme”, questo il filo conduttore con cui è andata in scena la prima giornata di Spaghetti Festival 2026, che ha acceso Testaccio Estate, con i live di Faccianuvola, Maria Antonietta e Colombre, Il Mago del Gelato, Tära, Lumiero, e tanti altri. Seconda edizione per il festival che fino al 29 giugno sarà protagonista dell’estate romana, per un’esperienza che va oltre il concerto e mette al centro la comunità, la scoperta e l’incontro. Comedy Room con tanti ospiti, come Tiziano La Bella e Xhuliano Dule, Niccolò Fettarappa e Lorenzo Minozzi, ma non solo, accanto ai protagonisti della line up, anche il Future Stage, che ha acceso i riflettori sui nuovi talenti di Spaghetti Unplugged, grazie anche al sostegno di SIAE.