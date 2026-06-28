Venezuela, i Vigili del fuoco italiani al lavoro a La Guaira

Il contingente italiano giunto in Venezuela per dare sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto ha raggiunto via terra La Guaira, area delle operazioni di soccorso. Lo fanno sapere i vigili del fuoco su Telegram. “Il trasferimento – si legge in un aggiornamento -è avvenuto da Maracay, aeroporto di destinazione della spedizione. Presso lo stadio del baseball sono in corso le operazioni di allestimento del campo base che ospiterà i vigili del fuoco, il personale del Dipartimento della Protezione Civile e i sanitari impegnati nella missione internazionale di assistenza alla popolazione. Il contingente italiano è al momento una delle dieci squadre di soccorso che hanno raggiunto la zona delle operazioni; di queste, cinque provengono dall’Europa. L’intervento è organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”.