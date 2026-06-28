Venezuela, vigili del fuoco italiani a La Guaira impegnati nei soccorsi

In Venezuela sono arrivati i vigili del fuoco italiani e hanno subito avviato le attività di ricerca dei dispersi, in sinergia con le autorità locali, a La Guaira, località simbolo del terremoto che lo scorso mercoledì ha colpito il Paese. Oltre 1.400 i morti e migliaia i dispersi per il sisma. Migliaia di italiani vivono in Venezuela, Paese con cui l’Italia condivide radici profonde. “In un momento così drammatico, i nostri soccorritori staranno sul campo, al fianco delle autorità venezuelane, per tutto il tempo necessario a salvare il maggior numero di vite possibile e sostenere le operazioni di soccorso alla popolazione”, fa sapere il Viminale.