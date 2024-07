Un video del capo della Casa Bianca diventa virale sui social e fa discutere

Diventa virale la confusione del presidente americano Biden che, in un programma radiofonico in Pennsylvania con la conduttrice Andrea Lawful-Sanders, si definisce la prima donna di colore a servire gli Stati Uniti al fianco di un presidente di colore. La corsa alle presidenziali dell’81enne, comunque, non si ferma, nonostante non sia la prima volta che Biden fa preoccupare gli elettori.

