L'annuncio di Abigail Disney, nipote del co-fondatore del colosso dei cartoni animati Roy O. Disney. L'intenzione è di interrompere i finanziamenti al partito democratico americano

Abigail Disney, erede dell’impero dei cartoni animati, vuole interrompere i finanziamenti al partito democratico americano se Joe Biden non verrà sostituito. “Ho intenzione di interrompere qualsiasi contributo al partito” democratico “a meno che e finché non sostituiscano Biden. Questo è realismo, non mancanza di rispetto. Biden è un brav’uomo e ha servito il suo Paese in modo ammirevole, ma la posta in gioco è troppo alta”, ha detto alla Cnbc la nipote del co-fondatore della Walt Disney Company Roy O. Disney. “Se Biden non si ritira, i democratici perderanno. Di questo sono assolutamente certa. Le conseguenze della sconfitta saranno davvero terribili”, ha aggiunto.

