"Il presidente sta dando il massimo", ha sottolineato Tim Waltz, governatore del Minnesota

Il presidente americano, Joe Biden, è “idoneo all’incarico“. Lo ha detto il governatore democratico del Minnesota Tim Waltz dopo l’incontro con Biden alla Casa Bianca, cui hanno partecipato anche altri governatori dem. Lo riporta la Cnn. “Nessuno di noi nega che giovedì sera (il duello tv della scorsa settimana con Donald Trump ndr) sia stata una brutta prestazione. È stato un brutto colpo, se vogliamo, ma non ha alcun impatto su ciò che credo: sta dando il massimo”, ha aggiunto.

“Crediamo che quando ami qualcuno, gli dici la verità. E penso che siamo entrati e siamo stati onesti riguardo al feedback che stavamo ricevendo. Siamo stati onesti riguardo alle preoccupazioni che sentiamo dalle persone”, ha affermato il governatore del Maryland, Wes Moore. “E siamo anche onesti sul fatto che, mentre il presidente continuava a dirci e a dimostrarci ci stava dentro, abbiamo detto che saremmo stati al suo fianco“, ha continuato.

Gli ha fatto eco la governatrice di New York, Kathy Hochul. “Sono qui per dirvi oggi: il presidente Joe Biden è qui per vincere. E tutti noi abbiamo detto di avergli promesso il nostro sostegno perché la posta in gioco non potrebbe essere più alta“, ha spiegato Hochul.

