Gli elettori scelgono i 650 legislatori che siederanno in Parlamento per i prossimi cinque anni

Il leader laburista Sir Keir Starmer è arrivato al seggio elettorale di Londra con la moglie Victoria per esprimere il suo voto in occasione delle elezioni generali nel Regno Unito. Gli elettori scelgono i 650 legislatori che siederanno in Parlamento per i prossimi cinque anni. Il primo ministro uscente Rishi Sunak ha sorpreso il suo stesso partito il 22 maggio quando ha indetto le elezioni, che avrebbero potuto svolgersi entro gennaio 2025. I seggi si sono aperti alle 7 e chiudono alle ore 22.

