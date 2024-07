L'ex presidente non può essere giudicato per gli atti ufficiali. Lui: "È una vittoria per la democrazia"

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che l’ex presidente americano Donald Trump, candidato repubblicano alle elezioni presidenziali 2024, gode di un’immunità parziale per i fatti di Capitol Hill del 6 gennaio 2021, quando sostenitori trumpiani assaltarono il Campidoglio a Washington per impedire la certificazione dei risultati delle elezioni di novembre 2020 e della vittoria di Joe Biden: negli scontri con le forze dell’ordine morirono 5 persone. Secondo un’opinione della Corte Suprema, votata con una maggioranza di 6 giudici a 3, l’immunità va riconosciuta per gli atti ufficiali compiuti da Trump nell’esercizio delle funzioni presidenziali, ma non per gli atti privati. La Corte ha quindi rinviato il caso a un giudice di appello di Washington di grado inferiore, che dovrà decidere come applicare il principio al caso concreto. In precedenza, la Corte d’Appello della capitale Usa aveva bocciato la richiesta di immunità avanzata da Trump. A votare a favore della decisione odierna i sei giudici di matrice conservatrice hanno votato a favore di questa decisione, con l’opposizione dei tre giudici di orientamento progressista. La decisione della Corte Suprema rende più remota la possibilità che l’ex presidente possa essere processato prima delle elezioni di novembre per le sue presunte responsabilità nei fatti del 6 gennaio.

Trump: “Vittoria per la democrazia”

“È una grande vittoria per la Costituzione e la democrazia. Fiero di essere americano!”, ha commentato Trump sulla sua piattaforma social Truth.

Campagna Biden: “Sentenza Corte non cambia i fatti”

“La sentenza di oggi non cambia i fatti, quindi cerchiamo di essere molto chiari su quello che è successo il 6 gennaio: Donald Trump è scattato dopo aver perso le elezioni del 2020 e ha incoraggiato una folla a rovesciare i risultati di un’elezione libera ed equa. Trump è già candidato alla presidenza pur essendo un criminale condannato, per la stessa ragione per cui è rimasto seduto a guardare mentre la folla attaccava violentemente il Campidoglio: pensa di essere al di sopra della legge ed è disposto a fare qualsiasi cosa per ottenere e mantenere il potere per se stesso”, ha invece dichiarato il comitato elettorale per la rielezione di Joe Biden.

