Scambio di battute al vetriolo tra il presidente e il tycoon durante il dibattito andato in onda sulla Cnn

Insulti, scambi di accuse, colpi bassi. Si è visto di tutto durate il dibattito televisivo, sulla CNN, tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il candidato dei Repubblicani, ed ex presidente, Donald Trump. Il tycoon ha attaccato Biden per il suo stato di salute, asserendo di essere “in ottima forma fisica”, mentre il suo rivale dovrebbe fare qualche test cognitivo. Poi i due hanno bisticciato sul golf e su chi, tra loro, fosse il più bravo. Ma è sui veterani che l’atmosfera si è incendiata. Biden, ricordando il figlio Beau, ex militare in Iraq morto a 46 anni nel 2015 per un tumore al cervello, ha attaccato Trump definendolo “un fesso e un perdente”.

Dissidi anche sulla politica estera, con Trump che ha messo in discussione le capacità di leadership di Biden di fermare il conflitto in Ucraina e il presidente che ha ricordato come Putin sia “un criminale di guerra” al quale non si possono fare sconti. Infine l’attacco più duro, forse, quando Biden ha ricordato al tycoon i numerosi processi a carico e lo scandalo con la pornostar Stormy Daniels. “Hai fatto sesso con una pornostar mentre tua moglie era incinta. Hai la morale di un gatto randagio”, ha sbottato Biden. “Non ho mai fatto sesso con una pornostar”, si è difeso Trump.

