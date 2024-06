La replica del tycoon: "Se avessimo avuto un leader il conflitto non sarebbe mai iniziato"

Nel corso del dibattito televisivo sulla CNN, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il rivale repubblicano Donald Trump si sono scontrati sulla politica estera e sulla guerra della Russia contro l’Ucraina. L’attuale presidente e il suo predecessore hanno espresso opinioni nettamente divergenti sull’invasione di Mosca nel febbraio 2022. “Questa è una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare se avessimo avuto un leader. Ha guidato tutti. Adesso ha donato 200 miliardi di dollari o più all’Ucraina. Ha donato 200 miliardi di dollari. Sono un sacco di soldi. Non credo che ci sia mai stato niente di simile. Ogni volta che Zelensky viene in questo Paese, se ne va con 60 miliardi di dollari. È il più grande venditore di sempre. E non lo sto urtando. Non sto urtando niente. Sto solo dicendo che lui è il denaro che stiamo spendendo per questa guerra e che non dovremmo spendere. Non sarebbe mai dovuto succedere”, ha detto Trump. “Il fatto è che Putin è un criminale di guerra. Ha ucciso migliaia e migliaia di persone e ha chiarito una cosa. Vuole ristabilire ciò che faceva parte dell’impero sovietico. Non solo un pezzo. Vuole tutta l’Ucraina. Questo è quello che vuole. E poi pensate che si fermerà qui? Pensate che si fermerà quando prenderà l’Ucraina? Cosa pensate che succeda alla Polonia? Cosa ne pensate della Bielorussia? Cosa pensate che succeda a questi Paesi della NATO?”, ha replicato Biden.

