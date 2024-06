Scambio di accuse durante il confronto sulla CNN

Sono stati diversi gli attacchi personali che Joe Biden e Donald Trump si sono scambiati durante il dibattito televisivo andato in onda negli Stati Uniti sull’emittente CNN. Il presidente Usa ha menzionato direttamente la condanna del tycoon nel “processo del silenzio” di New York, dicendo: “Hai la morale di un gatto randagio” e facendo riferimento alle accuse nel caso secondo cui Trump avrebbe avuto rapporti sessuali con la pornostar Stormy Daniels. “Non ho fatto sesso con una pornostar”, ha replicato il candidato repubblicano, che ha scelto di non testimoniare al processo.

