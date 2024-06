Il tycoon: "Sono in ottima forma fisica". Il presidente lo sfida sul green

Hanno discusso di economia, immigrazione e politica estera, ma è stata una discussione sugli handicap del golf a suscitare alcuni dei commenti più accesi nel dibattito televisivo tra il presidente Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump. Rispondendo a una domanda sulla sua forma fisica, Trump si è vantato di essere “in ottima forma” e di aver recentemente vinto due campionati in uno dei suoi campi da golf. “Per farlo, devi essere abbastanza intelligente ed essere in grado di colpire la palla da lontano”. Biden, ha detto, “non può colpire una palla per 50 iarde”. Biden ha poi pubblicizzato le sue abilità nel golf. “Quando ero vicepresidente ho ridotto il mio handicap a sei”, ha detto Biden. Ha sfidato nuovamente Trump a una partita di golf, ma solo se il suo avversario portava lui stesso la borsa delle mazze. “Pensi di poterlo fare?”, ha chiesto Biden. “Non comportiamoci come bambini”, ha detto Trump. “Sei un bambino”, ha ribattuto Biden.

