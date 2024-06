Il premier spagnolo assente per la morte del suocero

A causa della morte del suocero, il premier spagnolo Pedro Sanchez non parteciperà alla riunione del Consiglio europeo che si terrà giovedì e venerdì a Bruxelles. La decisione è già stata comunicata ufficialmente alle autorità dell’Ue.

Il leader socialista ha delegato il suo voto, come stabilito dai meccanismi europei, al cancelliere tedesco Olaf Scholz per gli accordi da adottare durante il vertice. Sanchez, insieme a Scholz, è stato nominato dai socialisti come negoziatore per la distribuzione dei top jobs nell’Ue.

