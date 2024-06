L'evento è stato inaugurato nella città di Vladivostok

La prima fiera commerciale in assoluto dedicata alla Corea del Nord e che espone “i risultati dell’economia nordcoreana” è stata inaugurata mercoledì nella città di Vladivostok, in Russia, una settimana dopo che il Presidente Vladimir Putin ha incontrato il suo omologo nordcoreano a Pyongyang. Più di 70 aziende nordcoreane hanno esposto i loro prodotti, tra cui cibo, vestiti, prodotti sanitari, artigianato e strumenti musicali. Il 19 giugno Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un hanno firmato un nuovo accordo di collaborazione che prevede un voto di aiuto reciproco in caso di attacco da parte di uno dei due Paesi, che si trovano ad affrontare un’escalation di contrasti con l’Occidente. L’accordo è stato firmato durante la prima visita di Putin in Corea del Nord in 24 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata