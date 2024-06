Il presidente russo durante l'incontro con Kim Jong Un

Vladimir Putin è in visita ufficiale in Corea del Nord dove ha incontrato il leader Kim Jong Un. “La Russia e la Corea del Nord sono legate da molti decenni da una forte amicizia e da stretti rapporti di vicinato. L’interazione tra i nostri Paesi si basa sui principi dell’uguaglianza e del rispetto reciproco degli interessi dell’altro”, ha detto il presidente russo durante un vertice bilaterale a Pyongyang. “Apprezziamo molto il vostro coerente e immutato sostegno alle politiche russe, anche in direzione dell’Ucraina, che significa la nostra lotta contro le politiche egemonistiche imperialiste degli Stati Uniti e dei loro satelliti contro la Federazione Russa“, ha aggiunto il capo del Cremlino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata