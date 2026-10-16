Festa del Cinema di Roma, Jovanotti e Gianni Morandi fanno impazzire i fan

“Oggi è la fine di un’epoca, di una giovinezza probabilmente, però poi in realtà la giovinezza finisce, ma l’infanzia non finisce mai, te la porti sempre dentro. Quindi quel ragazzino è sempre qua. Alla grande!”. Era il giorno di Jovanotti e non ha tradito le attese. Il documentario che lo vede protagonista è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma. “La musica è la mia vita – ha detto a margine del red carpet – Ho capito, ho sentito che la musica aveva una grande forza e mi permetteva di connettermi con le persone e di portare qualcosa che era dentro di me agli altri, quindi di portare un po’ d’allegria, un po’ d’emozione. Questa cosa qua è stata la forza della musica, no? Ho capito che la musica era uno strumento per me e per arrivare agli altri e siccome io ero in fondo un bambino socievole, ma anche silenzioso e solitario, attraverso la musica ho trovato il mio modo per stare al mondo”. Sul red carpet anche Gianni Morandi: una sorpresa per Jovanotti, che quando lo ha visto si è inginocchiato davanti a lui. “Ho voluto esserci per forza, ragazzi – ha detto Morandi – Primo perché è un grande artista, poi perché lo sento anche amico, ha scritto delle belle canzoni per me. Dovevo esserci per forza.”