Il presidente del Consiglio europeo sulla decisione del dicembre 2023: "Oggi vediamo i frutti di un vero progresso"

“Stiamo assistendo a un momento storico oggi. In seguito alla decisione del Consiglio europeo del dicembre 2023 di aprire i negoziati di adesione con Ucraina e Repubblica di Moldavia, i due paesi stanno intraprendendo una vera e propria trasformazione in piena adesione all’UE, un momento di orgoglio per entrambe le nazioni e un passo strategico per l’UE”. Lo dichiara il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in vista dell’apertura dei negoziati di adesione con Ucraina e Moldavia. “Questo è il risultato degli enormi sforzi di Ucraina e Moldavia per riformarsi. Quando si segue la volontà del popolo, la leadership visionaria dà risultati e la democrazia viene messa in pratica, vediamo i frutti di un vero progresso. L’UE continua a dare risultati nei partenariati con Ucraina e Moldavia, tanto più che l’Ucraina si difende dalla guerra di aggressione illegale della Russia e la Moldavia affronta le ricadute della guerra”, aggiunge.

“L’apertura dei negoziati di adesione tramite le prime conferenze intergovernative è una pietra miliare fondamentale. È anche la prova degli immensi progressi compiuti da entrambe le nazioni nel loro percorso verso l’integrazione europea, nonostante le immense sfide che hanno dovuto affrontare e che stanno ancora affrontando. Gli sforzi dell’Ucraina sono ancora più ammirevoli se si considera che la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha portato difficoltà e avversità senza precedenti. Il popolo ucraino ha dimostrato straordinario coraggio e solidarietà nel difendere la propria sovranità e il proprio futuro europeo”, sottolinea.

“Anche la Moldavia ha dovuto affrontare sfide significative, tra cui pressioni economiche e intimidazioni politiche, ma è rimasta salda nel perseguire legami sempre più stretti con l’UE – aggiunge -. Entrambi i paesi hanno dimostrato un impegno impressionante per le riforme e l’allineamento con i valori europei. I passi trasformativi intrapresi in settori quali lo stato di diritto, la governance e i sistemi giudiziari offrono speranza e danno una chiara indicazione della loro incrollabile aspirazione a unirsi alla famiglia europea. Anche il sostegno delle loro società è stato fondamentale lungo il percorso”.

“Questo è l’inizio di un lungo processo. Mentre oggi celebriamo un significativo passo avanti, dobbiamo anche riconoscere che la strada da percorrere richiederà uno sforzo costante, dedizione e ulteriori riforme sostanziali – avverte Michel -. Ucraina e Moldavia dovranno continuare il loro lavoro per rafforzare le istituzioni, continuare a combattere la corruzione e migliorare la stabilità economica per soddisfare i rigorosi standard di piena adesione all’UE. L’Unione Europea, attraverso le sue istituzioni e gli Stati Membri, è pronta a supportare l’Ucraina e la Moldavia in ogni fase di questo viaggio. Forniremo le risorse, le competenze e il supporto politico necessari. Insieme, possiamo costruire un’Europa più forte e unita, dove ogni nazione ha l’opportunità di prosperare in pace e prosperità”.

