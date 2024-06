Tra le vittime ci sono anche due bambini. Nella notte missili su Kiev

Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina nell’Est Europa. E’ di almeno tre morti e 29 feriti il bilancio dell’attacco russo su Kharkiv, in Ucraina. Le forze di Mosca sabato hanno preso di mira degli edifici residenziali che sono stati sventrati. Un’altra offensiva ha colpito la città di Sebastopoli uccidendo cinque persone, tra cui due bambini, e ferendone altre 100. Nove morti anche in un attacco nella regione russa del Daghestan.

20:00 Russia: sale a 9 numero vittime attentato in Daghestan, anche sacerdote

Il bilancio delle vittime dell’attacco terroristico in Daghestan è salito a nove persone, sette dei quali sono agenti delle forze dell’ordine, 25 sono rimasti feriti. Lo hanno riferito le autorità locali citate da Ria Novosti. A Derbent e Makhachkala sono stati compiuti attacchi armati contro due chiese ortodosse, una sinagoga e una postazione della polizia stradale. Il comitato investigativo russo per il Daghestan ha aperto un procedimento come “attacco terroristico”. Secondo i primi dati sono stati uccisi un sacerdote della Chiesa ortodossa russa e agenti di polizia. “Il bilancio delle vittime ha raggiunto nove persone, sette dei quali erano agenti delle forze dell’ordine e 25 persone sono rimaste ferite”, hanno affermato le autorità locali.

19:00 Russia, sei agenti morti e oltre dieci feriti in attacchi in Daghestan

Sei agenti delle forze dell’ordine russe sono stati uccisi e 12 feriti in Daghestan. Lo ha detto a RIA Novosti il Ministero regionale degli Affari Interni. “In totale, a Makhachkala e Derbent, a questo momento, sei agenti delle forze dell’ordine sono stati uccisi e 12 feriti”, ha detto il capo del servizio stampa del Ministero degli affari interni della repubblica, Gayana Garieva.

18:00 Medvedev: “A Sebastopoli e in Daghestan due vili attentati terroristici”

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha definito l’attacco a Sebastopoli “un vile attacco terroristico” così come il “massacro in Daghestan”.“Tutto ciò che è accaduto non è stata un’azione militare, ma un vile e atroce attacco terroristico contro il nostro popolo, commesso in una festività ortodossa, come il massacro in Daghestan, compiuto da estremisti. il regime di Bandera e i fanatici pazzi non sono diversi per noi”, ha scritto sul canale Telegram. Medvedev ha anche sottolineato che “sia gli Stati Uniti che il regime di Kiev” sono responsabili del bombardamento di Sebastopoli.

17:00 Attacco a Sebastopoli, sale a cinque il bilancio delle vittime

Cinque persone, tra cui tre bambini, sono morte a Sebastopoli durante un attacco missilistico da parte delle forze armate ucraine, altri cinque bambini sono in terapia intensiva. Lo ha detto il governatore della città Mikhail Razvozhaev. Lo riporta Interfax.

“Sfortunatamente, abbiamo attualmente 124 persone coinvolte, di cui tre bambini e due adulti morti. Inoltre, cinque bambini sono attualmente nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale cittadino”, ha dichiarato.

Razvozhaev in un commento video pubblicato sul suo canale Telegram ha aggiunto che la maggior parte delle vittime ha riportato ferite da lievi a moderate e ha ricevuto assistenza medica. Il presidente russo Vladimir Putin – ha reso noto ancora – ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime in una conversazione telefonica e ha incaricato le autorità federali di fornire assistenza a Sebastopoli e un volo da Mosca è già stato inviato. Lunedì a Sebastopoli è stato dichiarato un giorno di lutto cittadino. Domenica le forze di difesa aerea hanno respinto un attacco missilistico su Sebastopoli. Il ministero della Difesa russo ha riferito che le forze armate ucraine hanno utilizzato missili Atacms forniti dagli Stati Uniti con testate a grappolo, quattro di loro sono stati abbattuti, uno è stato deviato dalla difesa aerea russa ed è esploso sulla città.

10:00 Attacco russo nella notte a Kiev, distrutti due missili

Le unità di difesa aerea ucraine hanno intercettato e distrutto nella regione di Kiev due missili Kalibr lanciati dalla Russia dal Mar d’Azov nella notte. Lo riferisce il comandante dell’aeronautica militare Ucraina Mykola Oleshchuk, citato dall’agenzia Ukrinform. Nella notte è scattato l’allarme a Kiev e nella regione circostante per un attacco aereo russo.

09:00 Raid a Sebastopoli, tre morti e 100 feriti

Si aggrava il bilancio dell’attacco delle forze armate di Kiev a Sebastopoli, una città portuale nella Crimea annessa alla Russia. Tre persone, tra cui due bambini, sono state uccise dalla caduta di detriti quando cinque missili ucraini sono stati abbattuti nella città, stando a quanto ha riferito Mikhail Razvozhayev, governatore di Sebastopoli insediato da Mosca. Quasi 100 persone – ha aggiunto – sono rimaste ferite.

