Il bombardamento dopo un avvertimento dell'Idf: colpito un sito di lancio della Jihad

I rifugiati palestinesi ospitati in una scuola dell’Unrwa a Khan Younis, nel sud della striscia di Gaza, tornano nell’edificio dopo un bombardamento israeliano. Non ci sono vittime: l’Idf aveva avvertito gli occupanti dell’imminente raid, spiegando che la struttura veniva utilizzata dalla Jihad islamica palestinese come sito di lancio di razzi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata