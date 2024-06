Inondazioni anche in alcune zone del Messico

In alcune zone del Texas, vicino alla costa, come il comune di Galveston ripreso nelle immagini, si sono verificati allagamenti stradali dovuti alla tempesta tropicale denominata Alberto, la prima di quella che si preannuncia essere una stagione intensa per gli uragani. Alberto sta portando con sé forti venti e piogge abbondanti, causando inondazioni anche lungo le coste del Messico.

