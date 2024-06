Il presidente romeno spiana la strada al premier olandese uscente: dovrebbe essere incoronato al vertice di Washington del 9-11 luglio

Il presidente romeno Klaus Iohannis ha ritirato la sua candidatura alla guida della Nato, spianando la strada alla nomina del premier olandese uscente Mark Rutte.

Nella riunione del Consiglio Supremo di Difesa della Romania – si legge in una nota della presidenza romena – il presidente ha informato i partecipanti del ritiro della sua candidatura al posto di Segretario Generale dell’Organizzazione e ha chiesto ai membri del Consiglio di pronunciarsi sulla candidatura di Rutte. Questi si sono dichiarati favorevoli all’appoggio della Romania alla candidatura del primo ministro olandese. Dopo il via libera di Ungheria e Slovacchia, non ci sono più ostacoli per il 57enne dell’Aia, che dovrebbe essere incoronato al vertice di Washington del 9-11 luglio e iniziare il suo mandato in autunno.

