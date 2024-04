Il premier olandese sembra essere la persona indicata a sostituire l'attuale Segretario generale Stoltenberg

Avanza il nome del premier olandese uscente Mark Rutte come prossimo Segretario generale della Nato. Oggi alla ministeriale Esteri della Nato “l’unico nome che è stato fatto è quello di Rutte”, riferisce una fonte diplomatica qualificata dell’Alleanza, anche se “c’è ancora del lavoro da fare per arrivare all’unanimità”, precisa la fonte. Ieri la premier estone, Kaja Kallas, anche lei tra i nomi che giravano per la guida della Nato, ha dato il suo appoggio al politico olandese. Il mese scorso anche il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha manifestato la sua intenzione di voler ricoprire l’incarico.

